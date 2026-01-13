Klearly raccoglie 12 milioni di euro e sbarca in Italia: PayPal Ventures guida il round di Serie A

PayPal

(Teleborsa) -, la piattaforma di pagamenti progettata specificamente per il settore dell'ospitalità, ha annunciato undi Serie A da. L'operazione è stata guidata da, il ramo di venture capital di, con la partecipazione dell'e degli investitori già esistenti Global PayTech Ventures, Antler Elevate e Shapers. Con questo nuovo investimento, la raccolta complessiva della società raggiunge i, segnando una tappa fondamentale per l'accelerazione dell'internazionalizzazione che vedrà Klearly debuttare nei mercati diLa missione dell'azienda, con sede ad Amsterdam, è quella di costruire il migliordedicato esclusivamente a ristoranti, bar e locali. A differenza dei player generici, Klearly offre una soluzione pensata appositamente per le esigenze del, garantendo velocità e affidabilità anche durante i picchi di servizio. Il sistema può essere implementato come soluzione standalone o come layer di pagamento che si integra perfettamente con i sistemi POS esistenti, senza richiedere ai merchant l'acquisto di nuovi hardware o la sostituzione dei software in uso.I risultati ottenuti finora confermano la fortedella: nei Paesi Bassi, oltre 4.000 esercenti hanno adottato il sistema negli ultimi due anni. Attualmente, la startup è prossima a raggiungere il traguardo di un miliardo di euro in volumi totali di pagamenti annualizzati.Grazie ai nuovi capitali, Klearly intende ora sviluppare localmente la propriain Italia, un mercato giudicato naturale per l'espansione data la presenza di oltre 300.000 ristoranti. Gli investimenti si concentreranno inoltre sul rafforzamento del team ingegneristico e operativo, nonché sul consolidamento delle partnership con i fornitori di POS per offrire un servizio sempre più fluido e in grado di aumentare i ricavi per cliente.