Italia, Fintech: chiuso maxi round da 100 milioni per Rent2Cash

(Teleborsa) - Si è chiuso il maxi-round da oltre 100 milioni di euro per Rent2Cash
, la prima startup
che ha portato il “rental advance
” in Italia
, convertendo i beni immobiliari
in liquidità finanziaria immediatamente disponibile
per i proprietari.
L’operazione permetterà all’azienda guidata da Gianluca Fioranelli, Yilang Chen e Marco Grassi di aprire una nuova linea di investimento
dedicata al segmento Large Ticket
, rivolta a proprietari di immobili affittati a enti pubblici e istituzionali, caratterizzati da canoni elevati
, durate contrattuali di lungo periodo
e asset di dimensioni rilevanti
. La Società ha già effettuato i primi investimenti del nuovo comparto acquisendo i canoni su importanti asset in Italia, incluso un Trophy Building
situato nel centro di Roma e adibito a direzione generale di primaria società infrastrutturale. Ulteriori immobili sono in fase valutativa
con closing atteso nel corso delle prossime settimane.
Il round è stato guidato da un fondo di investimento internazionale di primo piano
, con comprovata esperienza nella finanza strutturata
e nelle operazioni real estate-linked
, che ha scelto di supportare Rent2Cash riconoscendone la solidità del modello industriale, la maturità operativa e la capacità di strutturare operazioni complesse di grandi dimensioni.
La struttura finanziaria del round consente a Rent2Cash di: moltiplicare significativamente la capacità di funding
per nuove operazioni di rental advance, con ticket unitari di dimensioni più elevate; scalare rapidamente il modello operativo
, mantenendo elevati standard di underwriting e qualità del portafoglio; strutturare operazioni su controparti pubbliche e istituzionali
, con contratti di lungo periodo, canoni elevati e location di pregio.
Parallelamente al rafforzamento sul mercato domestico, Rent2Cash studia un piano di espansione pan-europea
, con l’obiettivo di replicare il modello del rental advance nei principali mercati continentali. I primi paesi target sono Spagna, Francia e Portogallo
, selezionati per affinità normativa
, profondità del mercato locativo
e presenza di asset istituzionali
.
Il percorso di internazionalizzazione prevede: l’apertura di partnership locali con operatori finanziari e immobiliari; l’adattamento della piattaforma tecnologica ai contesti normativi nazionali; la creazione di subsidiary dedicati per ciascun mercato, sia per la fase di origination che di gestione dei crediti acquistati.
Nel medio periodo
, l’obiettivo è costruire una piattaforma europea del rental advance
capace di gestire portafogli multi-paese
e operazioni cross-border
.
“Il completamento di questo round rappresenta un punto di svolta per Rent2Cash
- commenta il Management dell’azienda – il nuovo funding ci consente di compiere un salto di scala e di posizionarci su operazioni di maggiore complessità, in particolare con controparti pubbliche e istituzionali, a conferma della solidità del nostro modello. I proventi raccolti consentiranno, inoltre, di ampliare il team con l’ingresso di figure chiave ad elevata seniority, potenziare l’infrastruttura tecnologica e l’algoritmo proprietario e sostenere una nuova fase di crescita, accelerata nei prossimi trimestri.”