Italia, Fintech: chiuso maxi round da 100 milioni per Rent2Cash

(Teleborsa) - Si è chiuso il, la primache ha portato il “” in, convertendo iinper i proprietari.L’operazione permetterà all’azienda guidata da Gianluca Fioranelli, Yilang Chen e Marco Grassi di aprire unadedicata al segmento, rivolta a proprietari di immobili affittati a enti pubblici e istituzionali, caratterizzati da, durate contrattuali die asset di. La Società ha già effettuato i primi investimenti del nuovo comparto acquisendo i canoni su importanti asset in Italia, incluso unsituato nel centro di Roma e adibito a direzione generale di primaria società infrastrutturale. Ulteriori immobili sono incon closing atteso nel corso delle prossime settimane.Il round è stato guidato da un, con comprovata esperienza nellae nelle operazioni, che ha scelto di supportare Rent2Cash riconoscendone la solidità del modello industriale, la maturità operativa e la capacità di strutturare operazioni complesse di grandi dimensioni.La struttura finanziaria del round consente a Rent2Cash di: moltiplicare significativamente laper nuove operazioni di rental advance, con ticket unitari di dimensioni più elevate;, mantenendo elevati standard di underwriting e qualità del portafoglio; strutturare operazioni su, con contratti di lungo periodo, canoni elevati e location di pregio.Parallelamente al rafforzamento sul mercato domestico, Rent2Cash studia un piano di, con l’obiettivo di replicare il modello del rental advance nei principali mercati continentali. I primi paesi target sono, selezionati pere presenza diIl percorso di internazionalizzazione prevede: l’apertura di partnership locali con operatori finanziari e immobiliari; l’adattamento della piattaforma tecnologica ai contesti normativi nazionali; la creazione di subsidiary dedicati per ciascun mercato, sia per la fase di origination che di gestione dei crediti acquistati.Nel, l’obiettivo è costruire unacapace di gestire portafoglie operazioni“Il completamento di questo round rappresenta un- commenta il Management dell’azienda – il nuovo funding ci consente di compiere un salto di scala e di posizionarci su operazioni di maggiore complessità, in particolare con controparti pubbliche e istituzionali, a conferma della solidità del nostro modello. I proventi raccolti consentiranno, inoltre, di ampliare il team con l’ingresso di figure chiave ad elevata seniority, potenziare l’infrastruttura tecnologica e l’algoritmo proprietario e sostenere una nuova fase di crescita, accelerata nei prossimi trimestri.”