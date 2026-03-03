Milano 14:07
Italia, Fintech: chiuso maxi round da 100 milioni per Rent2Cash
(Teleborsa) - Si è chiuso il maxi-round da oltre 100 milioni di euro per Rent2Cash, la prima startup che ha portato il “rental advance” in Italia, convertendo i beni immobiliari in liquidità finanziaria immediatamente disponibile per i proprietari.

L’operazione permetterà all’azienda guidata da Gianluca Fioranelli, Yilang Chen e Marco Grassi di aprire una nuova linea di investimento dedicata al segmento Large Ticket, rivolta a proprietari di immobili affittati a enti pubblici e istituzionali, caratterizzati da canoni elevati, durate contrattuali di lungo periodo e asset di dimensioni rilevanti. La Società ha già effettuato i primi investimenti del nuovo comparto acquisendo i canoni su importanti asset in Italia, incluso un Trophy Building situato nel centro di Roma e adibito a direzione generale di primaria società infrastrutturale. Ulteriori immobili sono in fase valutativa con closing atteso nel corso delle prossime settimane.

Il round è stato guidato da un fondo di investimento internazionale di primo piano, con comprovata esperienza nella finanza strutturata e nelle operazioni real estate-linked, che ha scelto di supportare Rent2Cash riconoscendone la solidità del modello industriale, la maturità operativa e la capacità di strutturare operazioni complesse di grandi dimensioni.

La struttura finanziaria del round consente a Rent2Cash di: moltiplicare significativamente la capacità di funding per nuove operazioni di rental advance, con ticket unitari di dimensioni più elevate; scalare rapidamente il modello operativo, mantenendo elevati standard di underwriting e qualità del portafoglio; strutturare operazioni su controparti pubbliche e istituzionali, con contratti di lungo periodo, canoni elevati e location di pregio.

Parallelamente al rafforzamento sul mercato domestico, Rent2Cash studia un piano di espansione pan-europea, con l’obiettivo di replicare il modello del rental advance nei principali mercati continentali. I primi paesi target sono Spagna, Francia e Portogallo, selezionati per affinità normativa, profondità del mercato locativo e presenza di asset istituzionali.

Il percorso di internazionalizzazione prevede: l’apertura di partnership locali con operatori finanziari e immobiliari; l’adattamento della piattaforma tecnologica ai contesti normativi nazionali; la creazione di subsidiary dedicati per ciascun mercato, sia per la fase di origination che di gestione dei crediti acquistati.

Nel medio periodo, l’obiettivo è costruire una piattaforma europea del rental advance capace di gestire portafogli multi-paese e operazioni cross-border.

“Il completamento di questo round rappresenta un punto di svolta per Rent2Cash - commenta il Management dell’azienda – il nuovo funding ci consente di compiere un salto di scala e di posizionarci su operazioni di maggiore complessità, in particolare con controparti pubbliche e istituzionali, a conferma della solidità del nostro modello. I proventi raccolti consentiranno, inoltre, di ampliare il team con l’ingresso di figure chiave ad elevata seniority, potenziare l’infrastruttura tecnologica e l’algoritmo proprietario e sostenere una nuova fase di crescita, accelerata nei prossimi trimestri.”
