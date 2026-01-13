LU-VE Group: vendite record nel quarto trimestre 2025 e superamento della guidance

LU-VE Group

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria quotata sul segmento Euronext Star Milan, ha registrato una significativa accelerazione nell'ultima parte dell'anno.Neldel 2025, lehanno raggiunto i, segnando un incremento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato ha permesso al Gruppo di superare la propria guidance di lungo termine.Particolarmente rilevante è il dato relativo al portafoglio ordini: al 31 dicembre 2025, ilsi è attestato a. Si tratta di una crescita del 34,2% rispetto al valore registrato alla fine del 2024, fornendo una solida base operativa per l'inizio del nuovo esercizio.