Milano 10:28
45.714 -0,04%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 10:28
10.135 -0,05%
Francoforte 10:28
25.382 -0,09%

LU-VE Group: vendite record nel quarto trimestre 2025 e superamento della guidance

Finanza
LU-VE Group: vendite record nel quarto trimestre 2025 e superamento della guidance
(Teleborsa) - LU-VE Group, azienda attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria quotata sul segmento Euronext Star Milan, ha registrato una significativa accelerazione nell'ultima parte dell'anno.

Nel quarto trimestre del 2025, le vendite di prodotti hanno raggiunto i 163,3 milioni di euro, segnando un incremento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato ha permesso al Gruppo di superare la propria guidance di lungo termine.

Particolarmente rilevante è il dato relativo al portafoglio ordini: al 31 dicembre 2025, il backlog si è attestato a 233,7 milioni di euro. Si tratta di una crescita del 34,2% rispetto al valore registrato alla fine del 2024, fornendo una solida base operativa per l'inizio del nuovo esercizio.


Condividi
```