Neosperience, concluso percorso composizione negoziata

, Solution Provider quotato su Euronext Growth Milan e tra le società di riferimento in Italia nell'intelligenza artificiale applicata, ha fatto sapere che si è concluso l’incarico
attribuito all’esperto, Stefano Ambrosini, nell’ambito del percorso volontario estragiudiziale di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
(“CNC”) avviato a gennaio dello scorso anno.
Lo scorso 8 gennaio, infatti, l’esperto indipendente ha depositato sull’apposita piattaforma telematica la propria relazione finale, nell’ambito della quale ha attestato che, durante il predetto percorso, la Società ha condotto le trattative con i creditori
nel pieno “rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, rappresentando la situazione in modo veritiero e trasparente e non sottacendo ai propri interlocutori informazioni ed elementi rilevanti”.
Con riferimento all’auspicato accordo con i creditori finanziari, unici destinatari della proposta di manovra finanziaria, la Società conferma la propria intenzione di addivenire alla sottoscrizione di un accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento
che la società si attende possa occorrere immediatamente a valle del percorso di CNC
In quest'ottica, Neosperience evidenzia che il professionista indipendente nominato - Davide Felappi - ha "sostanzialmente concluso le proprie analisi ed è in procinto di rilasciare la propria relazione di attestazione, elemento necessario per addivenire alla sottoscrizione dell'accordo con i creditori finanziari che permetterà di preservare e garantire la continuità aziendale della Società a beneficio di tutti gli stakeholders", ha sottolineato la società in una nota.