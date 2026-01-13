Neosperience, concluso percorso composizione negoziata

Neosperience

(Teleborsa) -, Solution Provider quotato su Euronext Growth Milan e tra le società di riferimento in Italia nell'intelligenza artificiale applicata, ha fatto sapere che si èattribuito all’esperto, Stefano Ambrosini, nell’ambito del(“CNC”) avviato a gennaio dello scorso anno.Lo scorso 8 gennaio, infatti, l’esperto indipendente ha depositato sull’apposita piattaforma telematica la propria relazione finale, nell’ambito della quale ha attestato che, durante il predetto percorso, la Società ha condotto lenel pieno “rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, rappresentando la situazione in modo veritiero e trasparente e non sottacendo ai propri interlocutori informazioni ed elementi rilevanti”.Con riferimento all’auspicato accordo con i creditori finanziari, unici destinatari della proposta di manovra finanziaria, la Società conferma la propria intenzione di addivenire allache la società si attende possa occorrereIn quest'ottica, Neosperience evidenzia che il professionista indipendente nominato - Davide Felappi - ha "sostanzialmente concluso le proprie analisi ed è in procinto di rilasciare la propria relazione di attestazione, elemento necessario per addivenire alla sottoscrizione dell’accordo con i creditori finanziari che permetterà di preservare e garantire la continuità aziendale della Società a beneficio di tutti gli stakeholders", ha sottolineato la società in una nota.