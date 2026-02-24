Haiki+: nel 2025 nuovo perimetro spinge i ricavi a 304 milioni e Piano di Sviluppo al 2028

Haiki+

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, operatore di riferimento nell'economia circolare quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato idel 2025 e il nuovo ambiziosoLa società ha chiuso l'esercizio con una, confermando pienamente la guidance operativa. Isi sono attestati a, mentre l’ha raggiunto i. Il rapportoè risultato pari a 2,4x, un dato che riflette investimenti tecnici per 34 milioni e operazioni di acquisizione per 46 milioni, finalizzate al consolidamento della rete impiantistica.L’incremento deiè stato spinto principalmente dall'integrazione die dallo sviluppo organico di. Nel corso dell'anno, il Gruppo ha gestito complessivamente, riuscendo a recuperare sotto forma di materia o energia oltre il 70% di quanto trattato internamente.Il nuovopunta a trasformare Haiki+ da gestore di servizi a realtà industriale integrata. Ial 2028 prevedono ricavi per 380 milioni e un EBITDA di 68 milioni, con una marginalità attesa in crescita dal 15% al 18%. Il Gruppo prevede di investire ulteriori 56 milioni nel triennio, destinando oltre il 60% delle risorse al mantenimento delle capacità di smaltimento e il resto all'innovazione nei settori del riciclo tessile, dei metalli e del litio.Grazie a una solida, l'azienda punta a un radicale, con l'obiettivo di portare il rapporto PFN/EBITDA a 0,6x entro la fine del piano. Sotto il profilo della sostenibilità, Haiki+ vanta già un rating ESG "AA" ottenuto a fine 2025.Il Presidenteha così commentato: "Il Piano di Sviluppo al 2028 appena approvato si fonda su basi solide e concrete, grazie alla valorizzazione del nostro modello di business, all’integrazione e all’efficientamento operativo delle realtà acquisite supportati da investimenti selettivi e riduzione del debito. Il 2025 abbiamo marcato un cambiamento profondo: vogliamo sempre di più evolvere dal ruolo di gestore di servizi ambientali a realtà industriale consolidata. Siamo al centro di una industria che cresce, con un modello di business rafforzato da competenze, expertise e nuove leadership e un track record di mantenimento degli impegni che è garanzia dell’eseguibilità del Piano"."Il Piano consolida in nostro modello di business orientato a trasformare la materia in nuove risorse rendendolo ancora più efficiente integrando tutta l’attività di M&A e gli investimenti sostenuti in questi due ultimi anni – ha così commentato il CEO–. In particolare, tramite il piano di investimenti da 56 milioni di euro, rafforzeremo le attività che esprimono il maggior potenziale di crescita e che garantiscono stabilità e visibilità nel medio-lungo periodo. A ciò si affianca un piano di sinergie chiaro, definito e pienamente attuabile, che ci consentirà di recuperare redditività e di semplificare ulteriormente la struttura operativa del Gruppo. La solidità dei driver industriali e la qualità delle iniziative avviate ci permettono di confermare una crescita concreta e misurabile al 2028 di Ricavi a 380 milioni di euro ed un EBITDA di 68 milioni di euro con una crescita media annua (CAGR) attesa dei Ricavi dell’8% e dell’ EBITDA del 14%".