Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che lievita dell'1,97%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di D'Amico
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,742 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,592. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,892.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)