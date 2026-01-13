Milano 14:24
45.695 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:24
10.139 -0,02%
Francoforte 14:24
25.438 +0,13%

Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita dell'1,97%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di D'Amico sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,742 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,592. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,892.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```