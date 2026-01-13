Milano 17:35
Pirelli, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - Il Gruppo attivo nella produzione di pneumatici ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026. ed ha anticipato che i risultati saranno illustrati alla comunità finanziaria nel corso di apposite conference call, i cui dettagli saranno resi noti non appena stabiliti.
Inoltre il management di Pirelli ha segnalato che, tenuto conto della data dell'assemblea, il dividendo 2025 (se deliberato) sarà pagato a luglio 2026, specificando che tale comunicazione non prevede la distribuzione di dividendi per l'esercizio in corso e serve solo per gli adempimenti di Borsa Italiana.


Mercoledì 25/02/2026
CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025

Giovedì 26/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Giovedì 07/05/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Giovedì 25/06/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026
