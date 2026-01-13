Pirelli, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - Il Gruppo attivo nella produzione di pneumatici
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
. ed ha anticipato che i risultati saranno illustrati alla comunità finanziaria nel corso di apposite conference call
, i cui dettagli saranno resi noti non appena stabiliti.
Inoltre il management di Pirelli
ha segnalato che, tenuto conto della data dell'assemblea, il dividendo 2025
(se deliberato) sarà pagato
a luglio 2026
, specificando che tale comunicazione non prevede la distribuzione di dividendi per l'esercizio in corso e serve solo per gli adempimenti di Borsa Italiana. Mercoledì 25/02/2026 CDA:
Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025 Giovedì 26/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Giovedì 07/05/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026 Giovedì 25/06/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 Mercoledì 29/07/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026