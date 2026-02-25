Pirelli, Tronchetti Provera: non ci sono negoziazioni con Sinochem, governo italiano valuta situazione

(Teleborsa) - "Non ci sono negoziati con Sinochem
: noi termineremo il patto e non lo rinnoveremo a maggio prossimo". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Pirelli
, Marco Tronchetti Provera
, in call con gli analisti dopo i risultati 2025
, in vista all'entrata in vigore della normativa statunitense sui veicoli connessi che impedirà a produttori con azionisti cinesi e russi di fornire componenti all'industria dell'automotive.
"Siamo sicuri che Pirelli sarà in condizione di far fronte a tutti i requisiti richiesti
" dalla normativa statunitense, ha spiegato Tronchetti Provera, aggiungendo che "adesso il golden power sta analizzando la situazione, possiamo confermare che il governo e il ministro dell'Industria hanno dichiarato che Pirelli sarà in posizione per entrare in tutti i mercati, compreso quello statunitense, con le sue tecnologie".
Il vicepresidente esecutivo ha detto che "il gruppo ha chiuso l'esercizio 2025 con risultati di rilievo" e per il 2026 "lo scenario rimane impegnativo
, tra incertezze geopolitiche e una elevata volatilità microeconomica. In questo panorama complesso, vediamo occasioni concrete di crescita che siamo pronti a cogliere attraverso il nostro modello di business sempre più data driven".
"Vogliamo consolidare la nostra leadership e assicurare una solida remunerazione
ai nostri azionisti", ha aggiunto.
Il CFO Fabio Bocchio
ha spiegato che "i dazi statunitensi hanno avuto un impatto
lordo di 55 milioni di euro sull'EBIT rettificato dell'esercizio 2025, circa 25 milioni di euro al netto del piano di mitigazione".