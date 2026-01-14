AMCO colloca con successo bond senior unsecured da 750 milioni, scadenza a 3 anni

(Teleborsa) - AMCO ha collocato con successo un’obbligazione senior unsecured a 3 anni lungo con scadenza 15 marzo 2029 per un importo nominale di 750 milioni di euro.La nuova obbligazione ha una cedola annua fissa del 2,75% e un prezzo di emissione del 99,735%. Il regolamento è previsto per il 21 gennaio 2026 e il rating atteso per l’emissione è di BBB+ sia da parte di Standard & Poor's sia di Fitch.La nuova emissione ha unsul BTP di riferimento. Con una forte domanda per oltre €3 miliardi (oversubscription pari a 4 volte rispetto all’offerta) lo spread finale è stato di 18 punti base inferiore alle indicazioni iniziali di prezzo. Gli investitori istituzionali non domestici hanno sottoscritto il 77% dell’emissione, con una significativa partecipazione di Fondi Nordici.Il prestito obbligazionario è emesso secondo la legge italiana ed è completamente dematerializzato tramite Monte Titoli. Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Lussemburgo.L’obbligazione è emessa nell’ambito dell’EMTN Programme da 6 miliardi, pubblicato il 24 marzo 2025.Barclays, BNP Paribas, Citi, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers. Clifford Chance e Chiomenti hanno agito, rispettivamente, in qualità di advisor legali di AMCO e delle banche.