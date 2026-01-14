Barclays, dal Regno Unito spunti per l'Unione del Risparmio e degli Investimenti dell'UE

(Teleborsa) - Barclays
ha pubblicato un policy report dal titolo "Mobilising Retail Savings for Deeper Capital Markets: UK Insights for the EU's Savings and Investment Union", che esamina i quasi quarant'anni di esperienza del Regno Unito
con i conti di investimento fiscalmente agevolati
.
La relazione mira a informare la Commissione europea e gli Stati membri nella valutazione dei nuovi Conti di Risparmio e Investimento (SIA - Savings and Investment Accounts) nell'ambito del piano dell'UE per convogliare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi
, migliorando la competitività, stimolando i mercati dei capitali e promuovendo una crescita più ampia in tutta l'Unione, la cosiddetta Unione del Risparmio e degli Investimenti
.
L'approccio del Regno Unito ha mobilitato significativi investimenti al dettaglio e, alla fine del 2023, i Conti di Risparmio Individuali (ISA) avevano un valore di mercato di oltre 430 miliardi di sterline
.
Confrontando le modifiche alle politiche con il numero di conti di investimento aperti e l'importo totale sottoscritto ogni anno, Barclays è stata in grado di valutarne l'impatto sui risparmiatori e sui mercati dei capitali e di formulare cinque raccomandazioni
per i decisori politici dell'UE.
Primo, i conti di risparmio e investimento
(SIA - Savings and Investment Accounts) dovrebbero essere introdotti insieme ad altre misure politiche volte a incoraggiare i risparmiatori
al dettaglio a diventare investitori, come una campagna di investimento al dettaglio di massa.
Secondo, la progettazione delle politiche
dei SIA dovrebbe tenere conto del probabile comportamento dei gestori dei conti
e di come questi competeranno per commercializzare i conti.
Terzo, l'attuale mercato dei prodotti per gli investimenti collettivi
dovrebbe essere attentamente considerato e garantire che un'ampia gamma di prodotti esistenti possa essere inclusa nei SIA.
Quarto, il regime dovrebbe essere progettato per funzionare indipendentemente dalle condizioni di mercato
.
Quinto, i decisori politici dovrebbero utilizzare messaggi pubblici chiari
e dare ai singoli individui certezza su come prendere decisioni di investimento a lungo termine, evitando di apportare modifiche al regime con frequenza
.Francesco Ceccato, CEO di Barclays Europe
, ha dichiarato: "Realizzare correttamente l'Unione del Risparmio e degli Investimenti è fondamentale per le prospettive economiche complessive dell'UE nei prossimi decenni
. Per troppo tempo, troppi risparmi dei nostri cittadini sono rimasti improduttivi. Se i decisori politici riusciranno a creare il contesto giusto per cambiare questa situazione, potremo stimolare l'attività economica, l'occupazione e la crescita e aiutare le persone a vivere una vita più prospera. Non stiamo suggerendo che i decisori politici copino in blocco l'approccio del Regno Unito, ma è opportuno analizzare la loro esperienza e valutare come possiamo realizzare il necessario cambiamento culturale nell'UE per aumentare gli investimenti
. Ci auguriamo che con questo documento abbiamo dato un piccolo contributo che contribuirà a orientare le decisioni che i decisori politici devono affrontare oggi".