Barclays, dal Regno Unito spunti per l'Unione del Risparmio e degli Investimenti dell'UE

(Teleborsa) -ha pubblicato un policy report dal titolo "Mobilising Retail Savings for Deeper Capital Markets: UK Insights for the EU's Savings and Investment Union", che esamina i quasi quarant'anni di esperienza delcon iLa relazione mira a informare la Commissione europea e gli Stati membri nella valutazione dei nuovi Conti di Risparmio e Investimento (SIA - Savings and Investment Accounts) nell'ambito del piano dell'UE per, migliorando la competitività, stimolando i mercati dei capitali e promuovendo una crescita più ampia in tutta l'Unione, la cosiddettaL'approccio del Regno Unito ha mobilitato significativi investimenti al dettaglio e, alla fine del 2023, i Conti di Risparmio Individuali (ISA) avevano un valore di mercato diConfrontando le modifiche alle politiche con il numero di conti di investimento aperti e l'importo totale sottoscritto ogni anno, Barclays è stata in grado di valutarne l'impatto sui risparmiatori e sui mercati dei capitali e di formulareper i decisori politici dell'UE.Primo, i(SIA - Savings and Investment Accounts) dovrebbero essere introdotti insieme adal dettaglio a diventare investitori, come una campagna di investimento al dettaglio di massa.Secondo, ladei SIA dovrebbe tenere conto del probabile ce di come questi competeranno per commercializzare i conti.Terzo, l'attualedovrebbe essere attentamente considerato e garantire che un'ampia gamma di prodotti esistenti possa essere inclusa nei SIA.Quarto, il regime dovrebbe essere progettato perQuinto, i decisori politici dovrebbero utilizzaree dare ai singoli individui certezza su come prendere decisioni di investimento a lungo termine,, ha dichiarato: "Realizzare correttamente l'Unione del Risparmio e degli Investimenti è fondamentale per le. Per troppo tempo, troppi risparmi dei nostri cittadini sono rimasti improduttivi. Se i decisori politici riusciranno a creare il contesto giusto per cambiare questa situazione, potremo stimolare l'attività economica, l'occupazione e la crescita e aiutare le persone a vivere una vita più prospera. Non stiamo suggerendo che i decisori politici copino in blocco l'approccio del Regno Unito, ma è opportuno. Ci auguriamo che con questo documento abbiamo dato un piccolo contributo che contribuirà a orientare le decisioni che i decisori politici devono affrontare oggi".