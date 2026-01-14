Dazi USA, la ricetta della BCE: "Meno ritorsioni, più mercato unico e diversificazione"

(Teleborsa) - L’inasprimento delledeglicon l'aumento delle barriere tariffarie rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la stabilità economica globale e, in particolare, per l’area dell’euro. Secondo un'analisi dellacontenuta nel Bollettino economico, l’imposizione dielevati e generalizzati non si limita a un rincaro dei beni importati, ma innesca una reazione a catena che colpisce la crescita, l’inflazione e il clima di fiducia degli investitori.Il meccanismo principale attraverso cui icolpiscono l’economia dell’area euro è la riduzione diretta dei. L’aumento delle tariffe doganali negli USA agisce come un rincaro immediato dei prodotti europei alla frontiera, riducendone la competitività rispetto ai beni prodotti localmente. Ledella BCE indicano che, in assenza di misure compensative, questo scenario porterebbe a una riduzione significativa del PIL dell’area dell’euro nel medio termine. Il rallentamento non colpirebbe solo i settori direttamente esposti ai dazi, ma si propagherebbe all'intera economia attraverso lea integrate.L'analisi suggerisce che lepiù efficaci potrebbero però non essere quelle di frontiera. "Ladelle catene di approvvigionamento e il rafforzamento dei legami con partner commerciali alternativi", spiega lo studio, sono strumenti per ridurre "la vulnerabilità strategica dell'area dell'euro". Tuttavia, la BCE precisa che "questirichiedono tempo e possono generare inefficienze nel breve periodo".Per questo Francoforte suggerisce che le migliori contromisure dell'UE potrebbero risiedere nel rafforzamento dele della. Invece di limitarsi a una risposta puramente tariffaria, l'Europa può mitigare l'impatto dei dazi USA attraverso politiche che favoriscano l'innovazione e riducano i costi energetici, rendendo le imprese europee meno vulnerabili agli shock della domanda esterna.L'obiettivo, spiega lo studio, è trasformare unain unoper completare l'integrazione economica europea, aumentando la resilienza del blocco di fronte alla frammentazione geoeconomica.