USA, richieste sussidi disoccupazione salgono meno delle attese a 212 mila unità

(Teleborsa) -. Nella settimana al 21 febbraio, i "" sono risultati pari a 212 mila unità, in aumento di 4.000 unità rispetto alle 208 mila della settimana precedente (riviste da 206 mila) e rispetto alle 217 mila unità attese.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 220.250 unità, in aumento di 750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (219.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 14 febbraio, lesi sono attestate a 1.833.000, in diminuzione di 31.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.864.000) e sotto le 1.860.000 attese.