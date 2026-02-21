Milano 20-feb
L'intervento all'Assiom Forex

Pietroluongo (MTS): safe asset unico europeo è una necessità, il mercato è pronto
(Teleborsa) - "Un safe asset unico europeo è una necessità per per tutto il mercato. E quanto sia una necessità lo dimostra il fatto che noi - che siamo la piattaforma di riferimento per i titoli Next Generation EU - continuiamo ad avere un grosso flusso di liquidità su questi titoli, indipendentemente dalle emissioni e dalla frequenza delle emissioni". Lo ha detto a Teleborsa Ciro Pietroluongo, direttore generale di MTS (gruppo Euronext), a margine del congresso dell'Assiom Forex a Venezia.

"Già con il sottostante che c'è continuiamo ad avere flussi continui di liquidità - ha aggiunto - Questo dimostra che il mercato ne ha bisogno e che il mercato è pronto a sostenere emissioni di debito pubblico comune".

"Non va dimenticato che il mercato secondario è una parte fondamentale per la stabilità di questi tipi e quindi se c'è l'interesse del mercato è bene che seriamente si prenda in considerazione l'idea di emetterlo", ha sottolineato Pietroluongo.

Riguardo all'emissione del nuovo BTP Valore, Pietroluongo ha detto che "questo tipo di strumenti sta prendendo sempre più piede. In una situazione dove, e lo ha sottolineato il Governatore oggi, c'è una grandissima disponibilità di risparmio, la possibilità di incanalare una parte di questo risparmio privato in emissioni di debito pubblico costruite apposta è sempre utile ed è sempre vantaggiosa per il risparmiatore".

"Aspettiamo le specifiche tecniche, ma secondo me questa missione non sarà assolutamente da meno delle altre in termini di sottoscrizione e di successo", ha aggiunto.

(Foto: Giovanni Ricciardi)
