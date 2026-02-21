Pietroluongo (MTS): safe asset unico europeo è una necessità, il mercato è pronto

Euronext

(Teleborsa) - "Un. E quanto sia una necessità lo dimostra il fatto che noi - che siamo la piattaforma di riferimento per i titoli Next Generation EU - continuiamo ad avere un grosso flusso di liquidità su questi titoli, indipendentemente dalle emissioni e dalla frequenza delle emissioni". Lo ha detto a Teleborsa, direttore generale di MTS (gruppo), a margine del congresso dell'Assiom Forex a Venezia."Già con il sottostante che c'è continuiamo ad avere flussi continui di liquidità - ha aggiunto - Questo dimostra che il mercato ne ha bisogno e che"."Non va dimenticato che il mercato secondario è una parte fondamentale per la stabilità di questi tipi e quindi se c'è l'interesse del mercatol'idea di emetterlo", ha sottolineato Pietroluongo.Riguardo all'emissione del, Pietroluongo ha detto che "questo tipo di strumenti sta prendendo sempre più piede. In una situazione dove, e lo ha sottolineato il Governatore oggi, c'è una grandissima disponibilità di risparmio, la possibilità di incanalare una parte di questo risparmio privato in emissioni di debito pubblico costruite apposta è sempre utile ed è sempre vantaggiosa per il risparmiatore"."Aspettiamo le specifiche tecniche, ma secondo me", ha aggiunto.