Pietroluongo (MTS): safe asset unico europeo è una necessità, il mercato è pronto

(Teleborsa) - "Un safe asset unico europeo è una necessità per per tutto il mercato
. E quanto sia una necessità lo dimostra il fatto che noi - che siamo la piattaforma di riferimento per i titoli Next Generation EU - continuiamo ad avere un grosso flusso di liquidità su questi titoli, indipendentemente dalle emissioni e dalla frequenza delle emissioni". Lo ha detto a Teleborsa Ciro Pietroluongo
, direttore generale di MTS (gruppo Euronext
), a margine del congresso dell'Assiom Forex a Venezia.
"Già con il sottostante che c'è continuiamo ad avere flussi continui di liquidità - ha aggiunto - Questo dimostra che il mercato ne ha bisogno e che il mercato è pronto a sostenere emissioni di debito pubblico comune
".
"Non va dimenticato che il mercato secondario è una parte fondamentale per la stabilità di questi tipi e quindi se c'è l'interesse del mercato è bene che seriamente si prenda in considerazione
l'idea di emetterlo", ha sottolineato Pietroluongo.
Riguardo all'emissione del nuovo BTP Valore
, Pietroluongo ha detto che "questo tipo di strumenti sta prendendo sempre più piede. In una situazione dove, e lo ha sottolineato il Governatore oggi, c'è una grandissima disponibilità di risparmio, la possibilità di incanalare una parte di questo risparmio privato in emissioni di debito pubblico costruite apposta è sempre utile ed è sempre vantaggiosa per il risparmiatore".
"Aspettiamo le specifiche tecniche, ma secondo me questa missione non sarà assolutamente da meno delle altre in termini di sottoscrizione e di successo
", ha aggiunto.(Foto: Giovanni Ricciardi)