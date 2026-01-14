Milano 14:07
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:07
10.172 +0,34%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Londra: si concentrano le vendite su easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: si concentrano le vendite su easyJet
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea low cost inglese, che tratta con una perdita del 2,06%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di easyJet evidenzia un declino dei corsi verso area 4,736 sterline con prima area di resistenza vista a 4,903. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,681.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
