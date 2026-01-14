Londra: si concentrano le vendite su easyJet

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea low cost inglese
, che tratta con una perdita del 2,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di easyJet
evidenzia un declino dei corsi verso area 4,736 sterline con prima area di resistenza vista a 4,903. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,681.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)