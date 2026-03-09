Acerinox scivola in fondo al mercato di Madrid

(Teleborsa) - A picco la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che presenta un pessimo -4,51%.
Lo scenario su base settimanale di Acerinox
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,54.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)