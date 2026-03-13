Madrid: andamento negativo per Acerinox

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che passa di mano con un calo del 2,31%.



Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,98. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,66.



