Madrid: andamento sostenuto per Acerinox

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che tratta in utile del 3,05% sui valori precedenti.
L'andamento di Acerinox
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,58. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)