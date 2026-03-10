Madrid: andamento sostenuto per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 3,05% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,58. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)