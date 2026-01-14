Mef, Savino: "Rigore nei conti e attenzione concreta all'economia reale"

(Teleborsa) - "Il rapporto tra fisco e professione è un punto nevralgico del nostro sistema economico. Le norme fiscali non vivono nei testi di legge, ma nel lavoro quotidiano dei professionisti che le interpretano, le applicano e le rendono sostenibili per cittadini e imprese. Per questo i commercialisti rappresentano una vera infrastruttura immateriale dello Stato: senza il loro contributo, le riforme resterebbero sulla carta. La Legge di Bilancio 2026 si muove in questa direzione, coniugando rigore nei conti e attenzione concreta all'economia reale, puntando su semplificazione, sostegno al lavoro e stabilità. Il confronto con le professioni è e resterà un punto fermo dell'azione del Governo". Lo ha dichiaratonel corso del, promosso dall'"La Legge di Bilancio si fonda sostanzialmente su quattro pilastri – ha sottolineato–. Il primo è la tenuta dei conti pubblici, un elemento assolutamente fondamentale perché garantisce tassi di interesse più bassi sia sul debito pubblico sia sulle rate dei mutui a tasso variabile delle famiglie, oltre a mantenere lo spread contenuto e i mercati tranquilli. Il secondo pilastro è rappresentato dalla rottamazione, con una rateizzazione lunga fino a nove anni, rate tutte uguali e la possibilità di includere i debiti fino al 31 dicembre 2023. Il terzo pilastro riguarda l'iper-ammortamento e il super ammortamento, cioè gli incentivi per l'acquisto di beni strumentali, pensati per sostenere gli investimenti delle imprese. L'ultimo pilastro consiste nella richiesta di un contributo al sistema bancario e assicurativo, chiamato a partecipare allo sforzo complessivo previsto dalla manovra".Critiche sono state espresse da"Gli scenari che si aprono dopo l'approvazione della 'Finanziaria' – ha detto– non sono incoraggianti per il nostro Paese. Manca una reale prospettiva di crescita e non si registra un aumento significativo di salari e compensi. È vero che il contesto internazionale è complesso, ma ci saremmo aspettati uno scatto d'orgoglio e di qualità da parte della manovra. Così non è stato, e questo ci dispiace. È necessario investire con decisione in ricerca, innovazione e sviluppo, mentre in questa Legge di Bilancio manca una visione economica chiara e strategica per il futuro del Paese"."Ogni maggioranza di governo – ha detto– è chiamata a confrontarsi con le ristrettezze di bilancio. In questa manovra abbiamo cercato di fare il meglio possibile: penso, ad esempio, alla riduzione dell'aliquota per il ceto medio, che rappresenta certamente un aiuto concreto alle fasce della popolazione che oggi ne hanno maggiore bisogno. È una ‘Manovra' che guarda anche alle imprese, attraverso il rinnovo di importanti incentivi come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la rottamazione quinquies e la possibilità di una rateizzazione fino a nove anni. Si tratta di un insieme di strumenti che consente al Paese di continuare a competere. Abbiamo inoltre una situazione di occupazione in crescita e lavoreremo per fare ancora meglio".Sulla mancanza di una crescita economica reale dell'Italia si è soffermato"Ci aspettiamo scenari complessi. Abbiamo chiuso il 2025 – ha detto– con una crescita molto modesta, pari allo 0,5%, e le prospettive per l'immediato futuro non appaiono migliori. Anzi, l'instabilità internazionale che ha caratterizzato questi primi giorni del nuovo anno rischia di provocare un ulteriore rallentamento della congiuntura a livello globale, con effetti negativi anche sull'economia italiana. Ciò che colpisce è che la crescita resti così debole nonostante il PNRR: siamo nella fase finale del Piano e stiamo investendo decine di miliardi di euro di risorse europee, conquistate grazie all'impegno dei precedenti governi. Senza quel piano saremmo probabilmente già in recessione. Quello che emerge, però, è l'assenza di una vera strategia per rilanciare la crescita. Questo rappresenta il principale punto debole della politica economica e un nodo che resta ancora irrisolto".Critiche confermate anche dal senatore"Questa Legge di Bilancio – ha detto– appare priva di soluzioni concrete e di misure efficaci a sostegno della crescita economica, dei cittadini e delle imprese. Da un lato si aumentano le tasse e si riduce la spesa pubblica, dall'altro si chiedono ulteriori sacrifici per finanziare le spese militari: oltre 23 miliardi di euro rappresentano, di fatto, la vera misura contenuta nella manovra. Si rischia così di trasformare un'economia orientata al sociale in un'economia di guerra".