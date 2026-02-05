Health Italia, Cda ritiene congruo prezzo OPA Lonvita di 300 euro

(Teleborsa) - Il Cda di Health Italia
ha approvato il comunicato dell’emittente
relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società promossa da Lonvita.
A tal fine, il Consiglio ha, tra l’altro, tenuto conto della fairness opinion
in merito alla congruità del corrispettivo d’Offerta rilasciata dall'advisor indipendente e del parere
rilasciato dai membri indipendenti del Consiglio.
Il Cda, pertanto, all’unanimità ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario
, il corrispettivo di euro 300,00
(cum dividendo) per azione della Società che sarà portata in adesione all’Offerta.