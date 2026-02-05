Milano 17:35
Health Italia, Cda ritiene congruo prezzo OPA Lonvita di 300 euro
(Teleborsa) - Il Cda di Health Italia ha approvato il comunicato dell’emittente relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società promossa da Lonvita.

A tal fine, il Consiglio ha, tra l’altro, tenuto conto della fairness opinion in merito alla congruità del corrispettivo d’Offerta rilasciata dall'advisor indipendente e del parere rilasciato dai membri indipendenti del Consiglio.

Il Cda, pertanto, all’unanimità ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di euro 300,00 (cum dividendo) per azione della Società che sarà portata in adesione all’Offerta.
