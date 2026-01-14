Saks Global dichiara bancarotta e nomina nuovo Ad

(Teleborsa) - Saks Global Enterprises
ha dichiarato bancarotta
per far fronte alle crescenti perdite e al notevole debito che grava sull'iconico rivenditore di lusso.
La catena di grandi magazzini ha avviato un'azione volontaria ai sensi del Chapter 11
presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas. Lo si apprende da una nota diffusa dalla società mercoledì.
Nell'ambito del processo di applicazione del Chapter 11, l'azienda ha precisato di stare valutando "la propria impronta operativa per investire risorse dove presenta il maggiore potenziale a lungo termine
".
L'azienda, che gestisce i suoi negozi Saks Fifth Avenue insieme a Bergdorf Goodman e Neiman Marcus, ha inoltre nominato l'ex Amministratore Delegato del Gruppo Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck
. Van Raemdonck succede a Richard Baker
, che si è dimesso dal suo ruolo di Presidente Esecutivo e CEO di Saks Global a partire dal 13 gennaio.
I negozi con i marchi Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman e Saks OFF 5TH rimarranno aperti, ha precisato Sacks nella nota.
La decisione di bancarotta arriva poco più di un anno dopo che gli investitori obbligazionari hanno versato a Saks miliardi di dollari di nuovo debito per finanziare l'acquisizione di Neiman Marcus
.
"Questo è un momento decisivo per Saks Global e il percorso che ci attende rappresenta un'importante opportunità per rafforzare le basi della nostra attività e posizionarla per il futuro", ha dichiarato van Raemdonck.
Saks Global, inoltre, ha fatto sapere di avere ottenuto circa 1,75 miliardi di dollari di finanziamenti
, di cui 1,5 miliardi da un gruppo ad hoc di obbligazionisti senior garantiti dell'azienda (Gruppo Ad Hoc).
L'azienda sta cercando di ottenere un risarcimento attraverso una serie di consuete istanze "first day" presso il Tribunale per facilitare una transizione graduale al Chapter 11 e operare nel normale corso degli affari. Queste mozioni, che Saks Global prevede di approvare a breve, includono richieste di onorare tutti i programmi per i clienti, effettuare pagamenti ai fornitori e continuare a pagare stipendi e benefit ai dipendenti.
Dopo l'approvazione del tribunale, il finanziamento da 1 miliardo
del gruppo Ad Hoc fornirà ampia liquidità per finanziare le operazioni e le iniziative di risanamento di Saks Global
. Il gruppo Ad Hoc ha inoltre impegnato un finanziamento di 500 milioni
che saranno disponibili per la Società al momento dell'emergenza, prevista entro la fine dell'anno
.