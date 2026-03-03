Milano 14:07
TXT e-solutions, riepilogo sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, il 23 e il 24 febbraio 2026, ha acquistato 3.128 azioni proprie per un controvalore pari a 76.119,25 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

Al 27 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 388.249 azioni proprie, pari al 2,9851% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, TXT e-solutions registra una flessione dell'1,32% rispetto alla vigilia e si attesta a 26,15 euro.

