TXT e-solutions, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - TXT e-solutions
ha comunicato che, il 23 e il 24 febbraio 2026, ha acquistato 3.128 azioni proprie
per un controvalore
pari a 76.119,25 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
Al 27 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 388.249 azioni proprie, pari al 2,9851% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, TXT e-solutions
registra una flessione dell'1,32% rispetto alla vigilia e si attesta a 26,15 euro.