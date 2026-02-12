Mercedes-Benz, utile 2025 dimezzato e avverte: margini in calo nel 2026 e piano di tagli drastici ai costi

(Teleborsa) - Mercedes-Benz
ha segnalato un inizio di 2026
all'insegna della prudenza, avvertendo che il margine di profitto della sua divisione automobilistica potrebbe subire un ulteriore calo. La casa automobilistica di lusso si prepara ad affrontare mesi difficili a causa dell'aumento dei costi, della forte concorrenza sul mercato cinese e dell'impatto dei dazi globali.
Per il 2026, l'azienda prevede un rendimento rettificato delle vendite
per la divisione auto compreso tra il 3% e il 5%, in flessione rispetto al 5% registrato nel 2025. Le consegne di auto sono diminuite del 9,2% a 1,8 milioni di cui 369mila elettrificate e 185mila elettriche (-8,9%). In calo dell'11,5% a 360mila le consegne di van.
I risultati dell'esercizio 2025 hanno già evidenziato le criticità del settore, con un utile operativo
di gruppo più che dimezzato a 5,8 miliardi di euro
, valore inferiore ai 6,6 miliardi previsti dagli analisti. Su questo dato hanno pesato un miliardo di euro di costi legati ai dazi, oltre a effetti valutari negativi e alle complessità del mercato cinese. Il gruppo proporrà all'assemblea un dividendo
di 3,5 euro
per azione, in calo rispetto ai 4,3 euro del 2024.
Il CEO Ola Kaellenius
ha dichiarato che, nonostante l'ambiente dinamico, i risultati finanziari sono rimasti entro la guidance
grazie al focus su efficienza e velocità. Per il futuro, l'obiettivo è riportare il margine della divisione auto in un range tra l'8% e il 10% attraverso una disciplina implacabile sui costi
. La strategia di rilancio prevede ulteriori tagli alle spese
e il lancio di nuovi prodotti
, puntando su una produzione più snella con un maggiore coinvolgimento dell'impianto in Ungheria e proseguendo con i tagli al personale già avviati nel 2025.
Per l'anno in corso, Mercedes-Benz stima ricavi di gruppo stabili rispetto ai 132,2 miliardi di euro
riportati nel 2025. Tuttavia, la società prevede che l'EBIT
sarà significativamente superiore al risultato dell'anno precedente, confidando nell'efficacia delle misure di rigore finanziario e dei nuovi piani industriali.