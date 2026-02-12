Mercedes-Benz, utile 2025 dimezzato e avverte: margini in calo nel 2026 e piano di tagli drastici ai costi

Mercedes-Benz

(Teleborsa) -ha segnalato un inizio diall'insegna della prudenza, avvertendo che il margine di profitto della sua divisione automobilistica potrebbe subire un ulteriore calo. La casa automobilistica di lusso si prepara ad affrontare mesi difficili a causa dell'aumento dei costi, della forte concorrenza sul mercato cinese e dell'impatto dei dazi globali.Per il 2026, l'azienda prevede unper la divisione auto compreso tra il 3% e il 5%, in flessione rispetto al 5% registrato nel 2025. Le consegne di auto sono diminuite del 9,2% a 1,8 milioni di cui 369mila elettrificate e 185mila elettriche (-8,9%). In calo dell'11,5% a 360mila le consegne di van.I risultati dell'esercizio 2025 hanno già evidenziato le criticità del settore, con undi gruppo più che dimezzato a, valore inferiore ai 6,6 miliardi previsti dagli analisti. Su questo dato hanno pesato un miliardo di euro di costi legati ai dazi, oltre a effetti valutari negativi e alle complessità del mercato cinese. Il gruppo proporrà all'assemblea undiper azione, in calo rispetto ai 4,3 euro del 2024.Il CEOha dichiarato che, nonostante l'ambiente dinamico, i risultati finanziari sono rimasti entro lagrazie al focus su efficienza e velocità. Per il futuro, l'obiettivo è riportare il margine della divisione auto in un range tra l'8% e il 10% attraverso una disciplina implacabile sui. La strategia di rilancio prevede ulteriorie il, puntando su una produzione più snella con un maggiore coinvolgimento dell'impianto in Ungheria e proseguendo con i tagli al personale già avviati nel 2025.Per l'anno in corso, Mercedes-Benz stima ricavi di gruppo stabili rispetto airiportati nel 2025. Tuttavia, la società prevede che l'sarà significativamente superiore al risultato dell'anno precedente, confidando nell'efficacia delle misure di rigore finanziario e dei nuovi piani industriali.