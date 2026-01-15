Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Performance infelice per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 14 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 158,972. Il supporto più immediato è stimato a 157,755. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 157,227, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)