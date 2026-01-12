Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,09%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 158,517. Rischio di discesa fino a 157,158 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 159,876.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)