Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,06%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 157,179 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 156,376 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 157,179.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)