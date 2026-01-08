Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,06%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 157,179 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 156,376 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 157,179.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
