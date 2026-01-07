Milano 13:18
45.660 -0,20%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:18
10.059 -0,63%
Francoforte 13:18
25.039 +0,59%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,8. Primo supporto visto a 156,481. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 156,346.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```