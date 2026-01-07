Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,8. Primo supporto visto a 156,481. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 156,346.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)