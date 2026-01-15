Clessidra, a un anno dal lancio nel 2025 gestiti oltre 250 milioni di masse e 1 miliardo di crediti

(Teleborsa) - A un anno dal lancio, il fondo- istituito nell’ambito della piattaforma di private credit di Clessidra a seguito della fusione per incorporazione di sei veicoli precedentemente gestiti da un altro operatore - archivia i primi risultati operativi e dimensionali, confermando il posizionamento del gruppo anche nel mercato dei crediti deteriorati., mentre il. Nel corso dell’anno, inoltre, il fondo hagenerata dai recuperi, destinandoli all’acquisto di ulteriori portafogli di crediti non performing, sia sul mercato primario che su quello secondario, e a selezionate operazioni di finanziamento verso controparti in stress finanziario o interessate da procedure di composizione della crisi.Sul fronte della raccolta, la base investitori è composta in prevalenza da primari istituti di credito che, attraverso il conferimento dei crediti, hanno ottenuto la derecognition contabile con benefici sui ratio patrimoniali. Nel solo mese dida parte di due importanti banche popolari.La strategia diè focalizzata sull’acquisto, la gestione e la valorizzazione di, facendo leva sulla consolidata relazione di Clessidra con il sistema creditizio italiano e su un modello operativo che combina prudenza nei conferimenti, presidio diretto dell’attività di recupero affidata a pochi servicer specializzati - e una rigorosa disciplina di reinvestimento degli incassi per incrementare diversificazione e ritorno per gli investitori.“Guardando ai prossimi esercizi, come Clessidra puntiamo ae almantenendo un approccio opportunistico nel distressed debt – commenta. - Nell’ambito della strategia di special situations, siamo inoltre in fase di lancio del, dedicato a PMI italiane con solidi fondamentali industriali ma limitato accesso al credito, con l’obiettivo di sostenerne il riequilibrio della struttura patrimoniale, il rilancio e la crescita”.