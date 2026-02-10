Viabizzuno (Clessidra) punta a un EBITDA di 20 milioni di euro nel 2026

(Teleborsa) -, azienda bolognese specializzata in soluzioni illuminotecniche di alta gamma che fa capo al Gruppo Clessidra, ha chiuso il 2025 con unpari a 74 milioni di euro, mentre l'- comprensivo degli ordini acquisiti e non ancora fatturati - si è attestato a 78 milioni, in netto aumento rispetto ai circa 50 milioni del 2017. La redditività è in continuo miglioramento, con un EBITDA margin salito al 23%.Per l', il Gruppo conferma l'obiettivo di ulteriore crescita, puntando a un EBITDA di 20 milioni di euro nel 2026, grazie a nuovi investimenti, all'ampliamento del portafoglio prodotti e al consolidamento delle relazioni con architetti, progettisti e grandi clienti internazionali."I risultati del 2025 dimostrano che lo sviluppo sostenibile nasce dall'equilibrio tra persone e numeri - sottolineadi Viabizzuno - Abbiamo investito nella crescita delle competenze, nella qualità dei luoghi di lavoro e in un modello organizzativo capace di diffondere responsabilità e visione. La performance economica è la naturale conseguenza di questo percorso".Sul fronte industriale, Viabizzuno ha, acquisendo a fine 2023 Stealth Light e ad agosto 2025 Iosco Group, storica unità produttiva che assembla oltre il 70% dei prodotti del gruppo. Attualmente, circa il 60% della produzione di Viabizzuno è destinata all'export. Oltre all'Italia, le principali aree di riferimento sono Europa centrale, Cina e Stati Uniti, con performance positive, mentre Medio Oriente e Nord Europa registrano una forte crescita.