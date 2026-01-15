Corte dei conti: avanzano i lavori del Piano Banda Ultralarga, ma restano criticità

(Teleborsa) - Procede il, anche se il percorso verso il. È quanto emerge dalla, che ha analizzato lo stato di avanzamento del programma e le misure correttive adottate dalA fronte di una(Fiber to the home)(Fixed wireless access),(4,8 milioni effettivi). Molto più vicino al completamento, invece, il capitolo relativo alle sedi della Pubblica amministrazione e alle aree industriali, con una copertura pari al 99,8%: 27.141 sedi connesse sulle 27.183 previste.Rispetto a novembre 2024, l’avanzamento è stato significativo:. Progressi che la Corte riconduce anche alle azioni intraprese dopo le raccomandazioni formulate nel 2024, nonché all’aggiornamento del cronoprogramma presentato da Open Fiber, che prevede uno slittamento complessivo di circa un anno.Secondo la nuova tempistica, considerata dalla magistratura contabile come definitiva,Per sostenere questi obiettivi, il Mimit ha rafforzato il sistema di governance, intensificando il monitoraggio, il coordinamento tra Infratel, concessionario e amministrazioni territoriali e la definizione puntuale dei target.Tra i segnali concreti di questo rafforzamento figurano la riduzione del numero dei comuni considerati critici (da 136 ad agosto 2025 a 116 a ottobre), la revisione dei piani economico-finanziari di fine 2024 — con— e la proroga delle concessioni, accompagnata dall’introduzione di meccanismi di subentro. Nel complesso, il valore contrattuale medio è cresciuto di circa un quarto rispetto all’aggiudicazione originaria.Nonostante ciò, il cammino verso i target del 2026 rimane lungo, soprattutto in alcune regioni.Nel quadro complessivo,: oltre 441 mila unità immobiliari, pari al 7% del target, sono già in fase di collaudo e circa un milione (il 16%) è in lavorazione. L’infrastruttura Ftth ha già raggiunto 5.144 Comuni italiani, mentre la copertura Fwa interessa 4.671 Comuni.Resta infine critico. Il loro impatto si è rivelato limitato: solo il 2% delle penali è stato effettivamente incassato e oltre la metà è oggetto di contenzioso. Per questo la Corte dei conti ha raccomandato al Mimit, anche tramite Infratel Italia, dicosì da garantire il rispetto del nuovo cronoprogramma e il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2026.