Dl Transizione 5.0, ok finale Camera. E' legge

(Teleborsa) - Con 156 voti favorevoli e 115 voti contrari, via libera finale della Camera dei deputati al ddl di conversione in legge del decreto Transizione 5.0.
Il provvedimento
sul quale ieri il governo aveva incassato la fiducia, è stato approvato il 15 gennaio nello stesso testo licenziato la scorsa settimana dal Senato e diventa quindi legge. Il decreto
fissa i termini entro i quali le imprese devono presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta e chiarisce il divieto di cumulo nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 e al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. L'articolo 2 interviene invece sulla disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in particolare per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole; in generale per le aree idonee sulla terraferma e per assicurare che le leggi regionali garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC.
Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disciplina transitoria in base alla quale le nuove regole sulla definizione di aree idonee e sui regimi semplificati nelle aree idonee
non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto che continuano a svolgersi secondo la disciplina precedente. Introdotte in Senato anche una serie di modifiche alla normativa in materia di golden power per gli asset strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni nonché nel settore finanziario.