Dl Transizione 5.0, ok finale Camera. E' legge

(Teleborsa) - Con 156 voti favorevoli e 115 voti contrari, via libera finale della Camera dei deputati al ddl di conversione in legge del decretoIl provvedimentosul quale ieri il governo aveva incassato la fiducia, è stato approvato il 15 gennaio nello stesso testo licenziato la scorsa settimana dal Senato efissa i termini entro i quali le imprese devono presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta e chiarisce il divieto di cumulo nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 e al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. L'articolo 2 interviene invece sulla disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in particolare per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole; in generale per le aree idonee sulla terraferma e per assicurare che le leggi regionali garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC.Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disciplina transitoria in base alla quale le nuove regole sulla definizione di aree idonee e sui rnon si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto che continuano a svolgersi secondo la disciplina precedente. Introdotte in Senato anche una serie di modifiche all