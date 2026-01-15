Eurotech, tutte le azioni oggetto di recesso risultano acquistate

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha reso noto che il 19 dicembre 2025 si è concluso il periodo di- rivolta agli azionisti che non hanno esercitato il diritto di recesso conseguente alla modifica dello statuto, per introdurre la soglia del 40% del capitale ai fini dell'insorgere dell'obbligo di promuovere un'OPA, come deliberato dall'assemblea di ottobre 2025 - per l'acquisto delle 20.929 azioni ordinarie oggetto di recesso, rappresentative di circa ilSono state acquistate nel contesto dell'offerta in opzione 909 azioni recedute. Inoltre, sono stati esercitati diritti di prelazione per un numero ben superiore alle 20.020 azioni recedute rimaste inoptate. Conseguentementetra tutti i richiedenti in proporzione al numero di diritti di opzione da ciascuno di essi esercitato. A seguito del riparto, con arrotondamento, le azioni recedute assegnate in prelazione sono state 20.008 e conseguentemente la società provvederà ad acquistare le rimanenti 12 azioni recedute residue.Pertanto,sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione e dei diritti di prelazione sia per effetto dell'acquisto del quantitativo residuo da parte della società.