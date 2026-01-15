Milano 14-gen
Eventi e scadenze del 15 gennaio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Eventi e scadenze del 15 gennaio 2026
(Teleborsa) -

Giovedì 15/01/2026


Appuntamenti:
Pitti Immagine Uomo 109 - Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027 (da martedì 13/01/2026 a venerdì 16/01/2026)
Marca by BolognaFiere & ADM 2026 - 22ª edizione dell'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell'eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna (da mercoledì 14/01/2026 a giovedì 15/01/2026)
BCE - Bollettino Economico
Banca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Itali; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario
Attività di Governo - Giorgia Meloni in Giappone - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone (da giovedì 15/01/2026 a sabato 17/01/2026)
09:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
09:30 - INPS - "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti in Italia" - Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dal CIV INPS. Prenderanno parte al convegno, tra gli altri, il Presidente del CIV Roberto Ghiselli, la Segretaria generale CISL Daniela Fumarola, il Segretario generale CGIL Maurizio Landini e il Segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri
10:00 - Camera dei Deputati - Ucraina, Comunicazioni ministro Crosetto - Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
10:30 - "Oltre i limiti. Sport e Scienza insieme per superare ogni sfida" - Milano - Conferenza stampa dell'azienda farmaceutica Lilly in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui l'azienda è sponsor ufficiale. Interverranno, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026; Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly; Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino
11:00 - Istat - Permessi di costruire - III Trimestre 2025
11:00 - S&P Global Ratings - 2026 Italy Annual Press Conference - Sede italiana di S&P Global, Vicolo S. Giovanni sul muro 1, Milano - Presentazione degli Outlook di S&P per il contesto macroeconomico dell'Eurozona e italiano, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario. Tra i relatori, Roberto Paciotti, Country Manager Italy, S&P Global Ratings
17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontrerà i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
BlackRock - Risultati di periodo
Fope - CDA: Ricavi netti consolidati e KPI al 31/12/2025, non sottoposti a revisione contabile
Goldman Sachs - Risultati di periodo
Morgan Stanley - Risultati di periodo
Wells Fargo - Risultati di periodo: Q4 2025


