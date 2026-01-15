Eventi e scadenze del 15 gennaio 2026

Giovedì 15/01/2026

BlackRock

Fope

Goldman Sachs

Morgan Stanley

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Fortezza da Basso, (Fi) - L'edizione invernale della principale fiera internazionale di moda maschile, si presenta con il tema "Motion", simbolo di dinamismo e trasformazione. Pitti Uomo 109 ospiterà oltre 700 brand, che presenteranno le collezioni autunno-inverno 2026/2027- 22ª edizione dell'unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell'eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l'Associazione della Distribuzione Moderna- Bollettino Economico- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Itali; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita in Giappone09:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dal CIV INPS. Prenderanno parte al convegno, tra gli altri, il Presidente del CIV Roberto Ghiselli, la Segretaria generale CISL Daniela Fumarola, il Segretario generale CGIL Maurizio Landini e il Segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri10:00 -- Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina10:30 -- Milano - Conferenza stampa dell'azienda farmaceutica Lilly in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui l'azienda è sponsor ufficiale. Interverranno, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026; Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly; Marta Bassino, campionessa mondiale di sci alpino11:00 -- Permessi di costruire - III Trimestre 202511:00 -- Sede italiana di S&P Global, Vicolo S. Giovanni sul muro 1, Milano - Presentazione degli Outlook di S&P per il contesto macroeconomico dell'Eurozona e italiano, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario. Tra i relatori, Roberto Paciotti, Country Manager Italy, S&P Global Ratings17:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontrerà i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Ricavi netti consolidati e KPI al 31/12/2025, non sottoposti a revisione contabile- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025