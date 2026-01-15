Haiki+ e IGERS, autorizzazione per nuovo impianto di riciclo tessile cofinanziato da PNRR

Haiki+

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha annunciato che, società partecipata con una quota del 24,5% e specializzata nel riciclo di scarti e rifiuti tessili, ha ottenuto il rilascio dellaIl progetto prevede un, di cui 1,3 milioni di euro cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU. L'investimento, al netto della quota PNRR, è stato finanziato mediante debito bancario in capo ad IGERS e per il residuo da Haiki con finanziamenti soci ed entrerà in funzione nel corso del secondo semestre 2026.Il nuovo impianto sito a San Pietro Mosezzo (NO), avrà unae risponde a una necessità strategica del mercato italiano del riciclo tessile, oggi chiamato a gestire volumi crescenti di rifiuti in un quadro normativo europeo sempre più stringente."Questo progetto rappresenta in modo concreto la visione industriale di Haiki+: trasformare l'innovazione tecnologica in infrastrutture reali, operative e utili al sistema Paese - ha commentato l'- Il supporto del PNRR e l'ottenimento dell'autorizzazione all'impianto di IGERS è una ulteriore conferma della nostra capacità di sviluppare progetti complessi, integrando bonifica ambientale, investimenti industriali e soluzioni avanzate per la gestione dei rifiuti. Il riciclo tessile è una delle sfide più rilevanti dell'economia circolare europea e questo impianto pone l'Italia in una posizione più solida e competitiva lungo la filiera".