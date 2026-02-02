Milano 15:13
Haiki + raccoglie 2,5 milioni di euro: concluso AuCap riservato

Finanza
(Teleborsa) - Haiki+, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha annunciato la conclusione dell’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, terminata ufficialmente il 31 gennaio 2026. L’operazione, finalizzata al coinvolgimento di controparti strategiche e industriali, ha portato alla sottoscrizione di 3.712.524 nuove azioni ordinarie al prezzo di 0,67 euro per azione.

Il controvalore complessivo raccolto dalla Società ammonta a 2.487.391,08 euro, a fronte di un ammontare massimo inizialmente previsto di 3 milioni di euro.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, il capitale sociale di Haiki + risulta incrementato a 13.962.878,00 euro (rispetto ai precedenti 13.691.233,80 euro). Il numero totale di azioni ordinarie in circolazione, tutte prive di indicazione del valore nominale, sale a 129.086.033 unità.

La Società ha confermato che le nuove azioni emesse hanno godimento regolare e sono già disponibili per la negoziazione in data odierna, essendo munite di cedola in corso e dotate dei medesimi diritti delle azioni ordinarie già trattate in Borsa.

