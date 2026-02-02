Haiki + raccoglie 2,5 milioni di euro: concluso AuCap riservato

Haiki+

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha annunciato la conclusione dell’operazione dicon esclusione del diritto d’opzione, terminata ufficialmente il 31 gennaio 2026. L’operazione, finalizzata al coinvolgimento di, ha portato alla sottoscrizione di 3.712.524 nuove azioni ordinarie al prezzo diIlraccolto dalla Società ammonta a, a fronte di un ammontare massimo inizialmente previsto di 3 milioni di euro.A seguito del perfezionamento dell’operazione, ildi Haiki + risulta incrementato a 13.962.878,00 euro (rispetto ai precedenti 13.691.233,80 euro). Il numero, tutte prive di indicazione del valore nominale, sale aLa Società ha confermato che lehanno godimento regolare e sono già disponibili per la negoziazione in data odierna, essendo munite di cedola in corso e dotate dei medesimi diritti delle azioni ordinarie già trattate in Borsa.