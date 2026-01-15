Intermonte, con il nuovo anno la geopolitica ritorna al centro dello scenario globale

(Teleborsa) - Ilsi apre in un contesto dominato dalla. Lo osserva il"Lapubblicata daglinel mese di dicembre ha finora svolto il ruolo di chiave interpretativa per gli sviluppi più recenti, confermando il rinnovato focus strategico di Washington sull’. In quest’area è inclusa anche la, dove gli USA dispongono già di libero accesso militare e della possibilità di costruire nuove basi, come previsto dal Greenland Defense Agreement del 1951".Questo nuovo orientamento impresso alla politica estera statunitense è ancora più visibile, aggiunge Intermonte, "nell’e nel rafforzamento, almeno per il momento, dell’influenza statunitense sul paese caraibico, manifestata principalmente attraverso il controllo deiin entrata e in uscita dal Venezuela". Ad oggi, ricordano gli esperti, sono state confiscate cinque petroliere, mentre oltre 29 milioni di barili di petrolio venezuelano sono fermi al largo delle coste di Caracas. E nel 2025 oltre l’80% del petrolio venezuelano è stato destinato alla Cina.Sull'azionario, il comparto dellaha beneficiato delle rinnovate tensioni geopolitiche. "Il mercato sembra ritenere credibile una ripresa deglida parte dellein, vista la reazione positiva del settore energetico USA. Tuttavia, lein merito all’effettiva investibilità del Paese latino-americano sembrano mettere a rischio la partecipazione della società al piano di Trump", evidenzia il Team Advisory & Gestione.L’, legato alle attese di una maggiore offerta futura, "è stato in parte mitigato dall’intensificarsi delle, ufficialmente motivate dal crollo della valuta domestica e dal peggioramento delle condizioni economiche della popolazione. La, pari a circa 3 milioni di barili al giorno, è anch’essa in larga parte destinata alla".Secondo diverse fonti e alla luce delle dichiarazioni dello stesso presidente USA, "si ipotizza un possibilenel Paese. Tuttavia, l’operazione mirata condotta in Venezuela rende più probabile un atteggiamento di maggior cautela da parte dell’amministrazione USA rispetto ad un nuovo intervento in Medio Oriente, storicamente poco remunerativo e potenzialmente molto rischioso in caso di imprevisti", osserva Intermonte.Un appuntamento importante di questo 2026 saranno le, evento che "si concentrerà in larga misura sull’accessibilità a beni e servizi ormai sempre più costosi", considerato il contesto in cui versa ilche, "nel mese di dicembre, ha creato 50.000 posti di lavoro nel comparto non agricolo, a fronte però di una revisione negativa complessiva di 76.000 posti per i mesi di ottobre e novembre. Il dato è inferiore alle attese, che indicavano un incremento di circa 100.000 unità. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,5% al 4,4%, ma all’interno di un quadro caratterizzato da un lieve calo del tasso di partecipazione".Tali dati delineano nel complesso "un progressivo, ma non drammatico,che agli occhi dei mercatida parte dellanella riunione del prossimo 28 gennaio".A pesare sul board della Federal Reserve non è solo la congiuntura economica. Infatti, ricorda Intermonte, Powell ha riferito l’apertura di un’, interpretata dal presidente della Fed come un pretesto per esercitaresull’istituto."Il tema dell’— con la scadenza del mandato di Powell a maggio e l’attesa per il verdetto della Corte Suprema sul licenziamento “per giusta causa” di Lisa Cook — torna così al centro del dibattito, sostenendo il rialzo dell’oro e la debolezza del dollaro osservati nel corso della settimana".Prossimamente, la Corte Suprema dovrebbe pronunciarsi anche sulla. "Sebbene Kevin Hassett, capo del National Economic Council e uno dei possibili successori di Powell, abbia dichiarato che l’amministrazione dispone di strumenti alternativi, una sentenza sfavorevole potrebbe tradursi in una. Lo scenario ipotizzato includerebbe, da un lato, una riduzione delle entrate fiscali e dall’altro, il rischio di rimborsi per decine di miliardi di dollari alle aziende importatrici, pesando ulteriormente sulle finanze pubbliche".Guardando al Vecchio Continente, in Europa, "lha mostrato un ritorno verso il target della BCE per il dato headline, in linea con le attese e trainato soprattutto dal calo della componente energetica. Anche l’inflazione core è in calo, dal 2,4% al 2,3%, con la componente dei servizi che rimane attentamente monitorata dal Consiglio Direttivo, nonostante il lieve rallentamento (dal 3,5% al 3,4%).Sul fronte geopolitico e commerciale, ricorda Intermonte,hanno raggiunto un’intesa sull’accordo di libero scambio, che dovrebbe favorire una maggiore permeabilità del mercato europeo allee rafforzare le relazioni dell’UE con: il Brasile, ad esempio, detiene il 23% delle riserve globali di terre rare, secondo solo alla Cina.Nel frattempo, "proseguono iin merito alle garanzie di sicurezza. Regno Unito e Francia hanno firmato una dichiarazione d’intenti che prevede l’nel Paese in presenza di un cessate il fuoco, rappresentando uno dei passi più concreti compiuti nelle ultime settimane. Non sorprende, dunque, che la Russia abbia successivamente impiegato per la seconda volta dall’inizio del conflitto, un missile ipersonico Oreshnik, innalzando ulteriormente la tensione negoziale".Guardando all’Italia, il Team Advisory & Gestione di Intermonte ricorda che il, con il "collocamento tramite sindacato del nuovo benchmark a 7 anni e la riapertura del BTP Green 2046. La domanda complessiva ha superato i 265 miliardi di euro, a fronte di 20 miliardi collocati, confermando il forte appetito per i titoli periferici europei, in particolare per quelli italiani favoriti anche da uno spread BTP-Bund vicino ai 60 punti base".Infine, questa settimana vede l’avvio della stagione delle trimestrali statunitensi, "tradizionalmente aperta dal settore finanziario". Il comparto tecnologico legato all’AI ha guardato invece con attenzione alla trimestrale di Taiwan Semiconductor. Negli Stati Uniti questa settimana in evidenza i dati sulle vendite al dettaglio di novembre, "ulteriore indicatore dello stato di salute dei consumatori". In Europa, invece, il dato più rilevante è quello relativo al PIL tedesco del 2025, in crescita annua dello 0,2%.