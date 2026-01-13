Lindt & Sprungli, vendite 2025 sopra le attese grazie ad aumenti dei prezzi a due cifre

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ènel, raggiungendo i(rispetto ai 5,90 miliardi di franchi attesi dagli analisti, secondo dati LSEG). "Questo aumento è stato trainato da aumenti dei prezzi a due cifre (+19%) per compensare gli elevati prezzi del cacao, dalla continua tendenza globale verso prodotti di alta qualità e premiumization, e dal lancio globale del cioccolato Lindt Dubai Style", si legge in una nota. La crescita delle vendite in franchi svizzeri è stata dell'8,2%, principalmente influenzata da un effetto valutario negativo del -3,9%.Nel Global Retail, le vendite nei circae nei(anno precedente: 568 negozi di proprietà) sono aumentate notevolmente in tutti i mercati, con una crescita complessiva del 20,8%, trainata da una forte crescita organica e dall'espansione.La società spiega che l'esercizio finanziario 2025 è stato caratterizzato da incertezza geopolitica ed economica, da une da, che hanno portato ad aumenti dei prezzi a due cifre e a volumi inferiori in tutto il settore."I consumatori desiderano ancora qualità, momenti di piacere, un piccolo piacere speciale, e come marchio premium soddisfiamo questa richiesta - ha commentato il- Le persone cercano cioccolato di alta qualità che offra un'esperienza eccezionale".L'ha registrato una forte crescita organica delle vendite del 15,3% nel 2025, raggiungendo i 2,96 miliardi di franchi svizzeri. Nonostante le incertezze economiche, l'inflazione e la debole fiducia dei consumatori, ilè cresciuto organicamente dell'8,9%, raggiungendo i 2,18 miliardi di franchi svizzeri nell'intero anno. Ilha registrato una crescita organica dell'11,7% nell'intero anno, raggiungendo i 0,78 miliardi di franchi svizzeri, con incrementi a due cifre in mercati chiave come Giappone, Brasile, Sudafrica, Cina e Cile. Lindt & Sprungli ha aperto nel 2025 i suoi primi sei negozi nella neonata filiale cilena.Per l'esercizio finanziario 2025, Lindt & Sprungli confida di raggiungere un aumento del margine operativo () nella fascia bassa, compresa tra 20 e 40 punti base (anno precedente: 16,2%). Per ile gli anni successivi, il Gruppo continua a ribadire i suoi obiettivi strategici di crescita organica delle vendite a medio-lungo termine del 6-8%, con un miglioramento del margine operativo di 20-40 punti base all'anno.