TISG vola in Borsa con nuovo ordine per megayacht che suggerisce ripresa commerciale

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per il titolo(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, che risulta ilnella seduta odierna.A spingere gli acquisti è quanto riportato dalle testate specializzate Boat International e SuperYacht Times, secondo cui TISG ha concluso un, con consegna prevista nel 2030. Le unità della serie sono costruite presso il cantiere di Marina di Carrara, dove il primo esemplare è attualmente in fase di outfitting e resta atteso in consegna nel 2026.Come ribadito in occasione degli ultimi risultati (novembre 2025), la società non commenta più singole commesse o nuovi ordini, fornendo aggiornamenti esclusivamente al momento della pubblicazione dei risultati. Ciò nonostante, fanno notare gli analisti di Intermonte, "il, indicando un rinnovato appetito del mercato per i progetti Admiral di grande stazza (oltre 80m) e rafforzando la visibilità di lungo periodo del backlog, oltre a segnalare una". Inoltre, si legge in una nota, il programma Galileo conferma il posizionamento di TISG nel segmento ultra-large, a supporto della continuità produttiva e della visibilità dei ricavi nel medio termine, nonostante l'assenza di disclosure formale.In occasione dei risultati del terzo trimestre, TISG aveva confermato la guidance per l'intero esercizio, supportata da un order intake nuovo e inatteso di 105 milioni di euro, annunciato dopo un prolungato periodo di stagnazione degli ordini, lasciando intendere l'arrivo di ulteriori contratti. "Pur se non ufficialmente confermata, questa notizia appare coerente con tale narrativa e aggiunge visibilità al percorso di recupero - aggiunge Intermonte - Confermiamo quindi una view positiva sul titolo, ritenendo gli".si attesta a 4,425 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,553 e successiva a 4,898. Supporto a 4,208.