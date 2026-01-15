Lavoro, redditi medio-bassi hanno tenuto meglio il potere d'acquisto

(Teleborsa) - Nei dieci anni che vanno dal 2014 al 2024, i(retribuzioni nette) hanno evidenziato unarispetto ai redditi più elevati, grazie alle misure di sostegno pubbliche, mentre isul mercato, ma non sono riusciti a recuperare in maniera completa laE' quanto emerge dalla "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati", pubblicata oggi dall', che analizza l'andamento delle retribuzioni lorde annuali dal 2014 al 2024 nel settore privato e in quello pubblico."L'analisi delle retribuzioni nette, piuttosto che di quelle lorde- si sottolinea - evidenzia incrementi più elevati e una maggiore tenuta del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto per le fasce di reddito medio-basse. In altre parole, i redditi alti si sono difesi di più sul mercato, sebbene in maniera incompleta rispetto all'inflazione; i redditi medi e bassi, invece, sul mercato (retribuzione lorda) hanno ottenuto risultati inferiori, ma sono stati soccorsi dagli interventi a carico della fiscalità generale, quasi annullando l'impatto dell'inflazione".Allargando l’arco temporale di analisi aglisi evidenzia un progressivo, con una crescita media che si riduce gradualmente fino a raggiungere valori prossimi allo zero tra il 1996 e il 2000. Negli anni successivi, lacontinua a oscillare, raggiungendo un, in larga parte a causa dello shock inflattivo esogeno osservato nel biennio 2022-2023". I risultati suggeriscono che le componenti legate alle imprese, come la produttività, il potere contrattuale e le politiche retributive, potrebbero aver giocato un ruolo nel rallentamento della crescita salariale. Il contributo dell'effetto fisso dei lavoratori risulta invece più contenuto.In risposta a questa dinamica, il governo ha adottato, riducendo la pressione fiscale e contributiva e incentivando con varie misure l'aumento della disponibilità reale dei lavoratori, come la detassazione del lavoro festivo, notturno, straordinario, degli aumenti contrattuali e dei buoni pasto.Dall'analisi emerge anche che, sempre fra il 2014 ed il 2024, leesclusi i lavoratori domestici, sonomentre quelle deisono salitecon un tasso inferiore a quello dell’inflazione. Nel 2024 la retribuzione annuale media per i dipendentiera dimentre quella dei dipendentiera diSempre nel settore privato, le, inferiore a 20mila euro nel 2024,continuano ad esseree pari adi quella dei colleghi uomini (circa 28mila euro). Tuttavia, rispetto al 2014, la retribuzione media delle donne è cresciuta di più (+17,5%) di quella degli uomini (+13,5%).