Milano 13:43
44.955 +2,11%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:43
10.393 +1,40%
Francoforte 13:43
23.883 +2,02%

Londra: sviluppi positivi per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: sviluppi positivi per Fresnillo
(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale dell'argento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,25%.

Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Fresnillo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,45 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```