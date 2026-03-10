Londra: sviluppi positivi per Fresnillo

(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale dell'argento
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,25%.
Lo scenario su base settimanale di Fresnillo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Fresnillo
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,45 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)