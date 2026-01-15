Milano 13:35
45.765 +0,26%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:35
10.236 +0,51%
Francoforte 13:34
25.285 -0,01%

Piazza Affari: movimento negativo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che mostra un decremento del 2,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiera Milano, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Fiera Milano suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,207 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,417. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,133.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
