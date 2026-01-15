Piazza Affari: movimento negativo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi
, che mostra un decremento del 2,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiera Milano
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Fiera Milano
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,207 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,417. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,133.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)