Top Employers Institute, Intesa Sanpaolo riconosciuta tra i migliori datori di lavoro in Europa

(Teleborsa) -è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo tra i migliori datori di lavoro in Europa e per il quinto anno consecutivo in Italia dal'ente globale certificatore delle eccellenze in ambito risorse umane. Sono state premiate anche le Banche controllate in Albania, Croazia, Serbia, Slovacchia e Romania. In particolare, è stata riconosciuta la capacità di guidare la trasformazione e l'innovazione organizzativa delper costruire la banca del futuro, mantenendo le persone al centro, con un'attenzione al benessere e ai bisogni individuali, lo sviluppo delle competenze e l'attrazione dei talenti.ha sviluppato nel tempo modalità di organizzazione innovative per garantire un buon equilibrio tra vita personale e professionale di tutte le persone e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico, uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare di secondo livello, progetti di inclusione e di sostegno alla genitorialità come recentemente l'estensione del bonus nascita figli a tutti i nuovi nati di 1.200 euro e a parità di retribuzione ulteriori permessi fino a 12 ore settimanali o la settimana di lavoro "cortissima” (4 giorni x 7,5 ore) fino al compimento dei 3 anni di vita dei figli.Il Gruppo si caratterizza per programmi formativi e di sviluppo professionale all'avanguardia, con il lancio di, il nuovo polo formativo per adeguare le competenze di tutte le persone ai nuovi mestieri della banca del futuro, percorsi di carriera competitivi e la capacità di attrazione dei talenti. È riconosciuto dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo e da Linkedin tra le aziende dove si hanno le maggiori possibilità di carriera e crescita professionale.Ilvaluta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell'HR Best Practices Survey, che analizza 6 aree chiave dell'ambito HR che includono People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, e Wellbeing.