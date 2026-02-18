Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit

istituto di credito

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 76,6 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 72,69 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dellaè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 76,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)