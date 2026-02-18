Milano 15:22
46.285 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:22
10.683 +1,20%
Francoforte 15:22
25.135 +0,55%

Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di credito, che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 76,6 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 72,69 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della banca di Piazza Gae Aulenti è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 76,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
