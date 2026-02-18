Piazza Affari: andamento rialzista per Unicredit

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di credito
, che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 76,6 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 72,69 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della banca di Piazza Gae Aulenti
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 76,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)