Unicredit smentisce le indiscrezioni su MPS: "ingiustificate e speculative"

MPS

(Teleborsa) - Le recenti voci e il clamore riguardo alla partecipazione in"sono di natura speculativa e ingiustificate", così come lo sono le ipotesi relative "al presunto interesse nell'acquisto di altre partecipazioni". Lo precisa Unicredit in una nota. "È motivo diche sono pura invenzione e non hanno altro effetto se non quello di alimentare confusione e distorsioni sul mercato", aggiunge la banca di Piazza Gae Aulenti.L'istituto sottolinea di aver "sempre affermato chiaramente che le operazioni di M&A rappresentano uno strumento strategico per il Gruppo".Il ruolo del team interno dedicato alle operazioni di M&A - aggiunge - è di ", sia all'interno che, potenzialmente, al di fuori del perimetro geografico del Gruppo"."Tale attività - ricorda la banca - comporta, in ogni momento, interlocuzioni, analisi e valutazioni preliminari sui potenziali target, elementi che non implicano in alcun modo la concreta possibilità che un’operazione venga effettivamente realizzata".La decisione di procedere o meno con qualsiasi operazione di M&A "è basata esclusivamente sulla capacità del potenziale obiettivo non solo di integrarsi nella strategia di UniCredit, ma anche di soddisfare i nostri più volte dichiarati parametri di rendimento finanziario", conclude la banca.