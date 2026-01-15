Unicredit smentisce le indiscrezioni su MPS: "ingiustificate e speculative"

(Teleborsa) - Le recenti voci e il clamore riguardo alla partecipazione in MPS
"sono di natura speculativa e ingiustificate", così come lo sono le ipotesi relative "al presunto interesse nell'acquisto di altre partecipazioni". Lo precisa Unicredit in una nota. "È motivo di rammarico dover nuovamente intervenire per smentire voci
che sono pura invenzione e non hanno altro effetto se non quello di alimentare confusione e distorsioni sul mercato", aggiunge la banca di Piazza Gae Aulenti.
L'istituto sottolinea di aver "sempre affermato chiaramente che le operazioni di M&A rappresentano uno strumento strategico per il Gruppo".
Il ruolo del team interno dedicato alle operazioni di M&A - aggiunge - è di "valutare tutte le opzioni
, sia all'interno che, potenzialmente, al di fuori del perimetro geografico del Gruppo".
"Tale attività - ricorda la banca - comporta, in ogni momento, interlocuzioni, analisi e valutazioni preliminari sui potenziali target, elementi che non implicano in alcun modo la concreta possibilità che un’operazione venga effettivamente realizzata".
La decisione di procedere o meno con qualsiasi operazione di M&A "è basata esclusivamente sulla capacità del potenziale obiettivo non solo di integrarsi nella strategia di UniCredit, ma anche di soddisfare i nostri più volte dichiarati parametri di rendimento finanziario", conclude la banca.