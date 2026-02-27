Madrid: IAG scende verso 4,776 Euro

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - A picco, che presenta un pessimo -6,19%.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,174 Euro e primo supporto individuato a 4,776. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,572.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)