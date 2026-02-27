Milano 13:03
47.463 +0,08%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:03
10.891 +0,41%
Francoforte 13:03
25.318 +0,12%

Madrid: IAG scende verso 4,776 Euro

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - A picco International Airlines Group, che presenta un pessimo -6,19%.

L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'esame di breve periodo della multinazionale del settore aereo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,174 Euro e primo supporto individuato a 4,776. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,572.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
