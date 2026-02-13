Norwegian Air, utile operativo record nel 2025 con 27,3 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un utile operativo () di 3.732 milioni di NOK (circa 329 milioni di euro), il più alto nella storia dell'azienda. Il quarto trimestre ha registrato un EBIT di 21 milioni di NOK, in miglioramento rispetto al risultato negativo registrato nello stesso periodo del 2024. Il board proporrà un dividendo di 0,80 NOK per azione per il 2025, per un totale di 844 milioni di NOK, soggetto all'approvazione dell'assemblea.Il Gruppo norvegese ha registrato 6,2 milioni di passeggeri nel quarto trimestre, di cui 5,2 milioni con Norwegian e 1 milione con Wideroe (compagnia aerea regionale norvegese). Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ciò rappresenta un aumento del numero di passeggeri per entrambe le compagnie. Per l'intero anno 2025, il Gruppo Norwegian ha registrato un, in aumento rispetto ai 26,4 milioni del 2024. Il margine operativo per l'anno è stato del 9,9%, un record per il gruppo."Sono lieto di annunciare il miglior risultato annuale nella storia di Norwegian, un risultato al quale ha contribuito anche Wideroe - ha dichiaratodi Norwegian - Ciò dimostra che i nostri clienti apprezzano il nostro prodotto e il servizio che offriamo. Questa solida performance ci consente di continuare a pagare dividendi ai nostri azionisti, continuando al contempo a investire per il futuro, anche in una delle flotte aeree più moderne d'Europa".Norwegian prevede di avere unae prevede una crescita della produzione (ASK) di circa il 3% per l'anno. Per Wideroe, la crescita della produzione è stimata al 4%."Siamo- ha aggiunto il CEO - Quest'anno, continueremo a impegnarci per rafforzare la nostra offerta di prodotti, ridurre i costi e migliorare l'efficienza. La più stretta collaborazione tra Norwegian e Wideroe, in particolare attraverso il programma fedeltà congiunto e la crescente rete di rotte, rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea preferita nei Paesi nordici".