Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 158,634.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,157. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 158,087. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,227.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
