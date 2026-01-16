Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 158,634.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,157. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 158,087. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,227.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)