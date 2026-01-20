Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,15%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 158,537, con il supporto più immediato individuato in area 157,783. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 157,454.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)