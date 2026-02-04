Racing Force, TP ICAP Midcap alza target price e stime di fatturato per 2026-2027

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 6,50 euro
per azione (dai precedenti 6,40 euro) il target price
su Racing Force
, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 36%.
Gli analisti scrivono che Racing Force ha registrato
un fatturato molto solido
, registrando 73,1 milioni di euro (+11,4% su base annua), superiore alle loro aspettative di 70,7 milioni di euro, trainato da una performance di fine anno molto positiva (+20,9% su base annua nel quarto trimestre).
Le prospettive per il 2026 rimangono "solide"
, con il portafoglio ordini in crescita a due cifre a fine 2025 e che si manterrà a livelli record all'inizio del nuovo anno. Mentre la regione AMER dovrebbe beneficiare significativamente dei nuovi standard Snell, si prevede che anche altre regioni registreranno una forte crescita. Il segmento Car Parts dovrebbe beneficiare di una base di confronto più semplice e dei ritardi nelle consegne posticipati al 2026.
A seguito dei risultati, TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo le aspettative di crescita
per il 2026 e il 2027, prevedendo ora un fatturato di 78,4 milioni di euro (+7,2% su base annua) e 83,5 milioni di euro (+6,5%).