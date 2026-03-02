Bank of Ireland punta ad aumentare il margine di interesse netto a 3,85 miliardi di euro nel 2028

Bank of Ireland

(Teleborsa) -ha dichiarato lunedì di prevedere di, dopo aver registrato un utile ante imposte inferiore alle attese per il 2025.La banca ha dichiarato di prevedere di aumentare il suoa 3,85 miliardi di euro nel 2028, rispetto ai 3,37 miliardi del 2025, grazie a maggiori prestiti e all'aumento dei depositi nell'economia irlandese in rapida crescita, e a una "crescita disciplinata" nelle sue attività internazionali, molto più ridotte. Allo stesso tempo, la banca prevede di ridurre ila un range del 40%, dal 52% del 2025.L'sarà al centro della nuova strategia triennale, ha dichiarato l'amministratore delegato Myles O'Grady. "L'Irlanda continua a essere un mercato molto attraente e il nostro esclusivo modello di business è posizionato in modo eccellente per supportare e trarre vantaggio da questo contesto", ha dichiarato in una nota.L'del 2025 è sceso a 1,4 miliardi di euro, rispetto agli 1,86 miliardi dell'anno precedente, e al di sotto degli 1,53 miliardi di euro previsti dagli analisti intervistati da LSEG SmartEstimate.La banca prevede di1,2 miliardi di euro agli azionisti attraverso un mix di dividendi e riacquisti di azioni proprie, pari al 100% dei suoi utili.La nuova strategia genererà una significativa creazione di valore per gli azionisti, inclusa la distribuzione del capitale in eccesso su base almeno annuale, ha aggiunto la banca.Le azioni del principale istituto di credito irlandese stanno registrando un, in un generale contesto in incertezza a cause delle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato massicci attacchi contro l’Iran, nei quali nel fine settimana è rimasto ucciso la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei.