Milano 16:40
45.699 -0,33%
Nasdaq 16:40
25.470 -0,30%
Dow Jones 16:40
49.265 -0,36%
Londra 16:40
10.224 -0,15%
Francoforte 16:40
25.249 -0,41%

Borsa: Milano in flessione dello 0,45% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 45.643,9 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,45% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 45.643,9 punti.
